Генпрокурор: Депортованих до РФ українських дітей має бути беззастережно повернуто, а Росія це ігнорує

Українські діти, депортовані РФ, мають бути повернені додому без зволікань і жодних умов, наголошує український генеральний прокурор Андрій Костін.

"Вони (РФ – ІФ-У) можуть говорити все що хочуть, але це – воєнний злочин... і вже є попереднє рішення Міжнародного кримінального суду (про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженого при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей – ІФ-У)", - сказав Костін в інтерв'ю Euronews.

Генпрокурор звернув увагу, що, віддаючи українських дітей на усиновлення в російські сім'ї, РФ "стирає їхню історію та ідентичність".

"Я постійно прошу світових лідерів привселюдно закликати до повернення українських дітей", - наводить видання слова генпрокурора.

За словами Костіна, ООН у цьому питанні могла б "відігравати набагато активнішу роль".

"Діти мають бути повернені беззастережно і якнайшвидше в Україну, а Росія це ігнорує", - наголосив генпрокурор.