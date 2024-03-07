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11:28 07.03.2024

В Україні на 8 березня без опадів, у суботу трохи похолодає

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В Україні на 8 березня без опадів, у суботу трохи похолодає

В Україні в п'ятницю, 8 березня, без опадів, вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 1-6° морозу, на сході країни та в Карпатах до 9° морозу, вдень 1-6° тепла. На Закарпатті та в Криму вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Києві 8 березня без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень у Києві 8 березня найвища температура вдень була 17,7° тепла у 2019 р., найнижча вночі 20,8° морозу в 1964 р.

У суботу, 9 березня, в Україні без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах до 10° морозу; вдень у західних областях 7-12° тепла, на решті території 1-6° тепла.

У Києві 9 березня без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° морозу; вдень 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз

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