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08:20 07.03.2024

Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

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Росіяни за добу втратили понад 1160 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів, 17 танків, 51 бронемашину, 42 артсистеми, 42 БПЛА, одну крилату ракету, а також 58 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 421430 (+1160) осіб, танків - 6695 (+17) од, бойових броньованих машин - 12779 (+51) од, артилерійських систем - 10350 (+42) од, РСЗВ - 1009 (+1) од, засоби ППО - 701 (+0) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7963 (+42), крилаті ракети - 1919 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13532 (+53) од, спеціальна техніка - 1647 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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