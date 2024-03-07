ДОТ заявляє про спроби "харчової мафії" зірвати закупівлі харчування для ЗС України

Держагентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) змушене було в середу знову скасувати закупівлі через електронну систему Prozorro, повторно оголошені 28 лютого, і тепер розраховує укласти прямі договори з постачальниками за відкритими цінами.

"Аукціони було скасовано через те, що майже всі учасники відкликали свої пропозиції після того, як Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову щодо оскарження вимог, встановлених у проєкті договору ДОТ щодо закупівлі продуктів харчування для ЗСУ", - ідеться у пресрелізі ДОТ "Харчова мафія" намагається зірвати закупівлі харчування для ЗСУ".

Згідно з ним, напередодні один із найбільших постачальників харчування для Міноборони - компанія "Атомсервіс" - направив листа на адресу міністра Рустема Умєрова, його заступника Дмитра Клименкова та керівника ДОТ Арсена Жумаділова з проханням змінити тендерні умови.

"Атомсервіс" пригрозив не вийти на наступні торги, якщо в них не будуть змінені умови участі. Постачальників категорично не влаштовує, що заявки від частин тепер збиратиме ДОТ, а не вони самі - безпосередньо від частин", - наводиться в релізі коментар члена Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко.

Вона стверджує, що завдяки прямому отриманню заявок із частин їм вдається красти гроші, а слідчими ДБР і Нацполіції вже зафіксовано факти виведення грошей за фальшивими накладними "Атомсервісу" і "Гранд Консалт".

На думку Ніколаєнко, якщо ДОТ зможе сам акумулювати запити військових частин, то левову частку корупційних ризиків буде нівельовано.

Своєю чергою ДОТ заявляє, що його ключове завдання - забезпечити безперервність поставок продуктів харчування для військових з другого кварталу, а підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів буде досягатися за рахунок ІТ-системи для збору заявок на поставку продуктів харчування військовим частинам, розробленої командою ДОТ.

"Ми розуміємо, що коли процедури розкриються, у нас не буде конкурентних торгів. Щоб забезпечення було своєчасним, укладатимемо договори з постачальниками в рамках чинного законодавства без використання електронної системи Prozorro", - наголосив генеральний директор ДОТ Жумаділов.

На пресконференції в середу він пояснив, що план ДОТ надалі - взяти за основу ту інформацію, що стала відомою за "розкладами першої процедури", де всі постачальники запропонували свої послуги, товари і харчування в межах регіонів, і повторно запропонувати їм закупівлі, зокрема укласти прямий контракт із ДОТ.

Жумаділов наголосив, що, найімовірніше, ДОТ отримає масові відмови у спробі постачальників далі "дотискати" Міноборони задля збільшення фінансування та передання його від ДОТ до Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони, через які закупівлі здійснювалися до останнього часу.

"Я сподіваюся, що ми матимемо тут чітку спільну позицію з Міністерством оборони, що немає сенсу так робити, тому що це дійсно буде дуже негативний сигнал. Ми тоді справді дійсно нічого не змінимо навіть через три місяці", - заявив гендиректор ДОТ.

За його словами, спроби залучити до аукціонів великих ритейлерів та інших нових учасників ринку поки що виявилися безуспішними, оскільки "історія з Міноборони створила інформаційний фон, (коли) компанії не готові долучатися до держави".

"Державний оператор тилу" - державне агентство, створене наприкінці 2023 року для забезпечення потреб ЗСУ в харчуванні, паливно-мастильних матеріалах, одязі та медичних товарах.

Як повідомлялося, 22 лютого ДОТ довелося скасувати 11 дебютних аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ на виконання рішення Апеляційного суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест", але, незважаючи на це, у ДОТ пообіцяли провести закупівлі та постачання в раніше обумовлені терміни.