У Сумах пошкоджено 235 квартир через нічну атаку БПЛА

Унаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Сумах зазнали пошкоджень 235 домогосподарств, повідомила пресслужба ОПА.

"Виявлено пошкодження у 235 домогосподарствах (квартири), 2 – лікувальних закладах, 1 – дитсадок, 1 – школа, 1 – бібліотека, 1 медичний коледж в яких пошкоджені 589 вікон", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в усіх будівлях відновлено постачання води, газу, тепла та електрики. Крім того, 534 віконні отвори вже закриті плівкою або OSB-плитами.

До ліквідації пошкоджень залучено спеціалізовану техніку комунальних служб, а також 25 комунальників і 20 бійців батальйону "Добробат".

"Постраждалим надаються всі необхідні консультації та допомога, а також психологічна підтримка. Організовано гаряче харчування", - додали в ОВА.