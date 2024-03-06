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21:33 06.03.2024

Боррель: Обстріл Росією Одеси ще раз доводить нехтування Путіним будь-якими нормами і його готовність до ескалації

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Боррель: Обстріл Росією Одеси ще раз доводить нехтування Путіним будь-якими нормами і його готовність до ескалації

Обстріл РФ Одеси в середу ще раз доводить нехтування президентом РФ Володимиром Путіним будь-якими нормами і його готовність до ескалації, заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли президент Зеленський і прем'єр-міністр (Греції - ІФ-У) Міцотакіс перебували з візитом, щоб ушанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, ще раз доводить нехтування Путіним будь-якими нормами і його готовність до ескалації", - написав він у соцмережі Х у середу ввечері.

Раніше в середу армія РФ атакувала Одесу ракетою в той час, коли в місті з візитом перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, у якого була запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Президент Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Одесі в день свого візиту в місто для зустрічі та спільної пресконференції з Міцотакісом.

"Ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу. Їм все одно, куди бити. Усіх деталей ще не знаю конкретно, але знаю, що є жертви, є загиблі, і є поранені. Мої співчуття рідним і близьким. Будь ласка, прийміть їх", - заявив Зеленський.

 

Теги: #рф #одеса #обстріл #боррель

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