Байден втратив підтримку десятків тисяч прихильників у семи штатах у "супервівторок" через ситуацію в Газі

Десятки тисяч людей під час демократичних праймеріз у "супервівторок" під час голосування на знак протесту проти позиції Вашингтона щодо подій у Секторі Гази не обрали жодного з кандидатів, значно позбавивши підтримки президента Джо Байдена в семи штатах, повідомляють американські ЗМІ.

Так, за підсумками підрахунку 99% голосів у штаті Міннесота приблизно кожен третій, хто взяв участь у голосуванні, віддав голос не за Байдена. Майже 46 тис. осіб позначили нейтральну графу в бюлетені: за правилами це означає, що люди навмисне відмовилися підтримати кого-небудь із запропонованих кандидатів.

Крім цього штату аналогічна ситуація спостерігається в Алабамі, Колорадо, Айові, Массачусетсі, Північній Кароліні та в Теннессі.

У штаті Алабама понад 11 тис. осіб - це 6% - зазначили нейтральну графу, у Колорадо - 43 тис., або майже 8%, в Айові - 4%, у Массачусетсі - понад 54 тис. осіб, або близько 10%, у Північній Кароліні - понад 88 тис. осіб, або майже 13%, і в Теннессі - майже 10,4 тис. осіб, або майже 8%.

У лютому Байден недорахувався 100 тис. голосів на праймеріз у Мічигані через позицію Вашингтона щодо Гази.

Американські ЗМІ зазначають, якщо подібні протести триватимуть і в листопаді на виборах президента США, це може знизити шанси Байдена на переобрання.

Внутрішньопартійні вибори завершаться в червні. У серпні відбудеться з'їзд Демократичної партії, на якому оголосять кандидата в президенти. Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.