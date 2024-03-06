Події

19:24 06.03.2024

У Нікополі росіяни зруйнували торговельний центр "Епіцентр"

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У Нікополі росіяни зруйнували торговельний центр "Епіцентр"

У Нікополі внаслідок російської атаки в середу, 6 березня, було зруйновано торговельний центр "Епіцентр". Про це повідомляє пресслужба торговельної мережі.

"Незважаючи на складну ситуацію в місті, ми продовжували працювати, щоб люди мали можливість забезпечити себе найважливішими товарами. Боляче усвідомлювати, що в один момент перетворилося на звалище місце, куди сотні людей вклали багато власних зусиль і праці. Люди втратили своє місце роботи, а жителі - оплот стабільності", - прокоментував директор із роздрібної торгівлі ТОВ "Епіцентр К" Дмитро Танько.

Зазначається, що співробітники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню, але руйнування зупинити не вдалося.

На щастя, обійшлося без жертв.

Зруйнований торговельний центр був одним із найбільших торговельних об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, що постачав товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти і не припиняв функціонування з початку повномасштабного вторгнення.

 

Теги: #руйнування #епіцентр #нікополь

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