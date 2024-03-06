Окупанти обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів

Двоє мирних жителів Херсона дістали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами в середу, повідомляють на сайті Національної поліції України.

"По житлових кварталах Херсона російський агресор гатив з артилерії, намагаючись завдати якомога більшої шкоди житловому фонду. В результаті ранкового ворожого обстрілу центральної частини міста у власній квартирі травмовано 76-річного чоловіка, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та службовий автомобіль поліції. За кілька годин ворог знову накрив вогнем центральні квартали, внаслідок чого поранено 52-річного чоловіка, пошкоджено лінію електромережі та газопровід", - ідеться в повідомленні.

За кілька годин артилерійських обстрілів прибережних і центральних вулиць обласного центру зафіксовано пошкодження будівлі центру творчості, сімох багатоповерхових і одного приватного будинку.

Загалом окупанти в середу обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і БПЛА 17 населених пунктів Бериславського та Херсонського районів: Херсон, Садове, Антонівка, Благовіщенське, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Токарівка, Дніпровське, Янтарне, Інженерне, Берислав, Тягинка, Михайлівка, Львове, Одрадокамʼянка та Золота Балка.

"У Херсонському районі внаслідок обстрілів пошкоджено 30 об’єктів: 10 багатоквартирних та стільки ж приватних будинків, центр творчості, пункт незламності, газопроводи, лінію електромереж, гаражі та 3 автомобілі, серед яких 2 службові автомобілі поліції. У Садовому в результаті російських атак пошкоджено газопровід, у Білозерці снарядами понівечені 3 приватні будинки, у Михайлівці – Пункт незламності, у Кізомисі – приватний будинок та гараж", - ідеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відреагувала на 281 заяву та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 17 проваджень за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.