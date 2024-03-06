Події

14:06 06.03.2024

Окупанти обстріляли Херсон, постраждали двоє мирних жителів

2 хв читати

Двоє мирних жителів Херсона дістали поранення внаслідок обстрілів російськими окупантами в середу, повідомляють на сайті Національної поліції України.

"По житлових кварталах Херсона російський агресор гатив з артилерії, намагаючись завдати якомога більшої шкоди житловому фонду. В результаті ранкового ворожого обстрілу центральної частини міста у власній квартирі травмовано 76-річного чоловіка, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та службовий автомобіль поліції. За кілька годин ворог знову накрив вогнем центральні квартали, внаслідок чого поранено 52-річного чоловіка, пошкоджено лінію електромережі та газопровід", - ідеться в повідомленні.

За кілька годин артилерійських обстрілів прибережних і центральних вулиць обласного центру зафіксовано пошкодження будівлі центру творчості, сімох багатоповерхових і одного приватного будинку.

Загалом окупанти в середу обстріляли з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і БПЛА 17 населених пунктів Бериславського та Херсонського районів: Херсон, Садове, Антонівка, Благовіщенське, Широка Балка, Білозерка, Кізомис, Токарівка, Дніпровське, Янтарне, Інженерне, Берислав, Тягинка, Михайлівка, Львове, Одрадокамʼянка та Золота Балка.

"У Херсонському районі внаслідок обстрілів пошкоджено 30 об’єктів: 10 багатоквартирних та стільки ж приватних будинків, центр творчості, пункт незламності, газопроводи, лінію електромереж, гаражі та 3 автомобілі, серед яких 2 службові автомобілі поліції. У Садовому в результаті російських атак пошкоджено газопровід, у Білозерці снарядами понівечені 3 приватні будинки, у Михайлівці – Пункт незламності, у Кізомисі – приватний будинок та гараж", - ідеться в повідомленні.

За минулу добу поліція відреагувала на 281 заяву та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 17 проваджень за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 06.03.2024
На Херсонщині троє постраждалих від обстрілів 5 березня - ОВА

На Херсонщині троє постраждалих від обстрілів 5 березня - ОВА

08:44 06.03.2024
Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

08:42 06.03.2024
На Донеччині за день через російську агресію загинув один місцевий житель, ще один дістав поранення

На Донеччині за день через російську агресію загинув один місцевий житель, ще один дістав поранення

08:39 06.03.2024
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула мирна мешканка

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула мирна мешканка

08:33 06.03.2024
У Херсонській області через обстріли за добу поранено двох людей, пошкоджено десять багатоповерхівок

У Херсонській області через обстріли за добу поранено двох людей, пошкоджено десять багатоповерхівок

07:43 06.03.2024
Окупанти за добу завдали 328 ударів по 6 містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 328 ударів по 6 містах і селах Запорізької області

04:27 06.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 12 громад Сумської області, поранено місцевого жителя

Окупанти за минулий день обстріляли 12 громад Сумської області, поранено місцевого жителя

11:43 05.03.2024
Окупанти обстріляли Курилівку, загинула мирна мешканка - Синєгубов

Окупанти обстріляли Курилівку, загинула мирна мешканка - Синєгубов

11:23 05.03.2024
Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждав літній чоловік - голова ОВА

Уранці окупанти обстріляли Херсон, постраждав літній чоловік - голова ОВА

10:15 05.03.2024
Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула - голова ОВА

Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, одна людина загинула - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

Окупанти атакували Суми вночі дронами, постраждали семеро осіб, пошкоджені 13 багатоповерхівок і 40 автомобілів

У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

ОСТАННЄ

Розвідники ГУР знищили ворожий комплекс "Муром-П"

Український інститут у Швеції оголосив перших лауреатів нової премії для молодих українських піаністів

Наглядову раду Українського культурного фонду очолила Наталія Кривда

ICCROM створить першу в Україні команду фахівців із надання першої допомоги у сфері культури - Мінкультури

СБУ викрила колаборантку, яка опікувалася документацією з примусової депортації та паспортизації жителів Херсона

"Метінвест" впроваджує досвід США щодо роботи з ветеранами війни

Ексзаступника командира кримського "Беркуту" засуджено до 15 років ув'язнення заочно в "справах Майдану"

Унаслідок ворожого обстрілу в Нікополі загорівся будинок, постраждала жінка - МВС

За фактом підпалу екопарку на Осокорках у Києві відкрито справу – прокуратура

ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії та працювали неповний день - міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА