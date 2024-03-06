"Метінвест" впроваджує досвід США щодо роботи з ветеранами війни

Гірничо-металургійна група "Метінвест" впроваджує досвід США з роботи з ветеранами - минулого тижня керівники всіх виробничих активів та керівної компанії холдингу взяли участь у навчальному турі до США із вивчення провідних світових практик із роботи з ветеранами війни.

Згідно з пресрелізом, мета туру - подальше використання набутого досвіду в розвитку екосистеми компанії із роботи з колишніми військовими. Під час туру відбулися зустрічі як із представниками приватного бізнесу, так і державного та недержавного секторів США.

При цьому пояснюється, що вибір США як країни для проведення туру обумовлений багаторічною практикою впровадження ветеранських політик на всіх рівнях. Програма розроблена спільно з America's Warrior Partnership.

Пресслужба уточнює, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було мобілізовано до Сил оборони понад 9 тис. співробітників "Метінвесту". Понад 500 ветеранів уже повернулися з війни і розпочали роботу. Також група залучає нових співробітників-ветеранів ЗСУ, які раніше не працювали в компанії. Тому побудова ветеранської екосистеми в компанії, впровадження найкращих світових практик роботи з колишніми військовими, адаптація ветеранів до мирного життя - ключове завдання для "Метінвесту".

У рамках тижневого туру топменеджери компанії провели зустрічі з представниками великих американських компаній, ветеранських об'єднань, громадського сектору, які раніше здебільшого були військовими. Познайомилися з ініціативою "Герої створюють Америку", дізналися про державно-приватне партнерство для подолання дефіциту кваліфікованих кадрів та програму для родин ветеранів, вивчили практики JP Morgan щодо інклюзивності при працевлаштуванні ветеранів.

Особливою подією для учасників туру стало відвідування сучасного ком'юніті-центру для ветеранів та вивчення досвіду роботи із колишніми військовими в компаніях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman. На завершення навчання керівники "Метінвесту" зустрілися з Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., колишнім заступником секретаря Міністерства у справах ветеранів США, і вивчили підходи до психологічного та ментального відновлення ветеранів від громадських організацій Avalon Action Alliance і Cohen Veterans Network.

Проведені зустрічі продемонстрували, що екосистема роботи "Метінвесту" з колишніми військовими в основних аспектах уже схожа з американськими практиками, заснованими на принципах відповідальності, пріоритетності, системності та справедливості. А до програм залучаються партнери на всіх рівнях - від державного та муніципального секторів до бізнесу та громадських організацій. Серед найбільших напрямів роботи: фізична та психологічна реабілітація, ментальне здоров'я та професійне навчання.

Серед особливостей американської системи: створення спільнот для ветеранів та інтеграція в мирне життя не лише самих колишніх військових, а й їхніх сімей. А також фокус на перенавчанні: понад 60% американських військових освоюють нову професію після служби.

Як зазначила директор зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом "Метінвесту" Тетяна Петрук, це був дуже напружений навчальний тур, але вкрай корисний для кожного керівника групи. Залучення провідних спікерів із державного та громадського секторів США, які працюють з ветеранами, надало змогу під іншим кутом поглянути на довгострокові потреби та завдання бізнесу з погляду інтеграції ветеранів у цивільне життя та колективи. Глибше зрозуміти їхні потреби та форми самоорганізації.

"З цим досвідом ми зможемо не лише запустити наступний етап, який охопить навчання ще однієї ланки керівників, а й удосконалити наші ветеранські програми із більшим акцентом на перенавчання та адаптацію до мирного життя саме сімей ветеранів. Ба більше, ми маємо створити всередині компанії екосистему, спрямовану на об'єднання, а не розділення колективу. Систему, в якій поруч працюватимуть герої, що повертаються з фронту, і герої виробництва, які продовжували працювати весь час, незважаючи на ракетні обстріли і загрозу життю заради збереження підприємств, економіки України та підтримки ЗСУ", - сказала Петрук.

Крім того, вже зараз великий бізнес має думати не лише про те, як допомогти мобілізованим співробітникам, а й про те, як створити для них умови комфортного повернення на звичне місце роботи або перенавчання в рамках компанії. Перекваліфікація, створення ветеранських спільнот, підготовка колективів до повернення демобілізованих співробітників, а також турбота про ветеранів та умови їхнього повернення до роботи.