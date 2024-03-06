Унаслідок ворожого обстрілу в Нікополі загорівся будинок, постраждала жінка - МВС

Унаслідок обстрілу армією РФ у Нікополі загорівся житловий будинок - горіли дах і перекриття, постраждала жінка, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Сьогодні російські війська атакували Нікополь. Зайнявся житловий будинок - горів дах і перекриття. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Внаслідок обстрілу постраждала 75-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться в повідомленні МВС в середу.