Події

13:12 06.03.2024

Унаслідок ворожого обстрілу в Нікополі загорівся будинок, постраждала жінка - МВС

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Унаслідок обстрілу армією РФ у Нікополі загорівся житловий будинок - горіли дах і перекриття, постраждала жінка, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Сьогодні російські війська атакували Нікополь. Зайнявся житловий будинок - горів дах і перекриття. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Внаслідок обстрілу постраждала 75-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться в повідомленні МВС в середу.

 

Теги: #обстріл #нікополь

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