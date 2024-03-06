Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

Окупанти з вечора тричі обстріляли Нікопольський район, унаслідок чого пошкоджено лінію електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу вранці.

"Тричі з вечора загарбники атакували Нікопольщину. Спочатку по райцентру влучили дронами-камікадзе. Потім Марганецьку громаду обстріляли з важкої артилерії", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено лінію електропередачі. Люди не постраждали.

Також Лисак додав, що опівночі українські захисники збили над Дніпровським районом безпілотник.