На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула мирна мешканка

У ніч на середу 7 ворожих безпілотників атакували с. Мартове Чугуївського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частину (ворожих БПЛА - ІФ-У) - збили сили ППО. Зафіксовано влучання в будівлю навчального закладу. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок ворожого обстрілу загинула 58-річна жінка. Крім того, у с. Первомайське обстрілу зазнав навчальний заклад, а у Вовчанську ворожий обстріл спровокував пожежу в приватному будинку. Інформація про постраждалих не надходила.