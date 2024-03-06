У Херсонській області через обстріли за добу поранено двох людей, пошкоджено десять багатоповерхівок

У Херсонській області внаслідок обстрілів за добу поранено дві людини, пошкоджено 10 багатоповерхівок та об'єкти критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм-каналі в середу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Золоту Балку, Садове, Чорнобаївку, Білозерку, Михайлівку, Одрадокам'янку, Тягинку, Берислав, Томину Балку, Антонівку, Придніпровське, Бурштинове, Дніпровське, Кізомис, Благовіщенське, Широку Балку, Токарівку, Інженерне, Львівське і місто Херсон", - ідеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що в результаті російської агресії 2 людини дістали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.

У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, музей, центр творчості та автомобілі. Також було зафіксовано влучання в припортову інфраструктуру та територію парку.

"Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в газопровід, пункт незламності та гаражне приміщення, а також територію аеропорту", - інформував очільник Херсонщини.