Події

01:05 06.03.2024

Війська РФ атакують Україну дронами-камікадзе, групи "Шахедів" зафіксовано в кількох областях

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Війська РФ атакують Україну дронами-камікадзе, групи "Шахедів" зафіксовано в кількох областях

Війська РФ атакують Україну дронами-камікадзе, рух груп "Шахедів" зафіксовано в кількох областях, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Телеграм-каналі в ніч на 6 березня.

"БпЛА на півночі Київщини - у напрямку Житомирщини. "Шахеди" з Чернігівщини - північно-західним курсом. "Шахеди" на сході Черкаської області - курсом на захід. Група "Шахедів" на Хмельниччині - у напрямку Тернопільщини. 3 групи "Шахедів" у Вінницькій області - курсом на захід. БпЛА на Харківщині - наближаються до Харкова", - йдеться в повідомленні станом на 00:56.

 

Теги: #рф #атака #україна

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