Костін про ордери МКС на арешт російських генералів: Продовжуємо співпрацювати для притягнення до відповідальності всіх винних у міжнародних злочинах

Генеральний прокурор України Андрій Костін висловив вдячність Міжнародному кримінальному суду (МКС), прокурору МКС Каріму Хану та українським прокурорам за ордери на арешт двох російських генералів у зв'язку зі скоєнням злочинів проти людства - обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Сьогодні ми знову побачили, як здійснюється правосуддя, і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Я щиро вітаю видачу Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт генерал-лейтенанта зс рф та адмірала військово-морського флоту рф, яких підозрюють у систематичному вчиненні атак на енергетичну інфраструктуру України, що спричинили значну шкоду цивільному населенню", - повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок із посиланням на слова Костіна.

Генпрокурор подякував МКС, прокурору МКС та усім українським прокурорам, які сприяли цьому спільному результату, допомагаючи у зборі доказів.

У повідомленні зазначається, що це перший випадок, коли осіб підозрюють у вчиненні злочину проти людяності.

"Ми продовжуємо працювати разом, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у скоєнні міжнародних злочинів, незалежно від їхніх звань та посад", - наголосив Костін.