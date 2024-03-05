ГУР про ліквідацію корабля ЧФ РФ "Сергей Котов": На нього полювали не вперше, цього разу судно точно знищено

Українські сили вже здійснювали успішні атаки на патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов", проте той зміг відновитися після проведення ремонту, цього разу судно точно знищено, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами Збройних сил України провели блискучу операцію, і "Сергей Котов" цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт", - сказав Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

Він повідомив, що загалом спроб атакувати корабель було дві: в липні та вересні минулого року.

За словами представника ГУР, ворог планував розмістити на кораблі ЗРК, і "що менше таких суден, то, відповідно, менше зенітно-ракетних комплексів буде розміщено, і це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони".

Крім цього, "Сергей Котов" спільно з також знищеним крейсером "Москва" брали участь у нападі на о. Зміїний.

В українській розвідці з'ясовують інформацію щодо долі екіпажу корабля, відомо, що є загиблі та поранені.

"Щодо екіпажу - ситуація з'ясовується, є загиблі та поранені, але є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватися. Нам відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суші були викликані ворогом, тобто евакуаційна операція все-таки проводилася", - зазначив Юсов.

5 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов".