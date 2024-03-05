Унаслідок обстрілів у Херсонській області одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки

У Херсонській області через російські обстріли за минулу добу одна людина дістала поранення, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 18 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Золоту Балку, Львів, Томину Балку, Тягинку, Гаврилівку, Білозерку, Гончарне, Дніпровське, Зеленівку, Степанівку, Садове, Дудчани, Качкарівку, Приозерне, Благовіщенське, Станіслав і місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію одна людина дістала поранення.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 8 багатоповерхівок і 18 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад та автомобілі", - інформував голова обладміністрації.

Крім того, внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в адміністративні будівлі, автозаправну станцію, складські приміщення та територію кладовища.