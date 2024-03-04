Події

22:27 04.03.2024

Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

1 хв читати
Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров і провели розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном, під час якої головком проінформував сторони про "оперативну обстановку та нагальні потреби".

"Також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських можливостей. Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту, - написав Сирський на своїй сторінці в Телеграм у понеділок увечері.

Головком ЗСУ висловив подяку Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.

"Це значна допомога", - підкреслив Сирський.

Теги: #умеров #україна #оборона #великобританія #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:32 04.03.2024
Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

22:58 03.03.2024
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

00:37 03.03.2024
Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

23:47 02.03.2024
Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню у Газі, далі рішення за ХАМАС

Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню у Газі, далі рішення за ХАМАС

19:31 02.03.2024
Зеленський на початку тижня очікує від Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті

Зеленський на початку тижня очікує від Сирського докладну доповідь щодо ситуації на фронті

10:45 02.03.2024
Сирський за результатами роботи на Східному фронті: було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами та обладнанням

Сирський за результатами роботи на Східному фронті: було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами та обладнанням

05:24 02.03.2024
Кіпер: Чергова терористична атака росіян проти цивільного населення Одеси

Кіпер: Чергова терористична атака росіян проти цивільного населення Одеси

04:14 02.03.2024
В Одесі після нічної атаки обвалилася частина багатоповерхівки, пошкоджено інженерні мережі

В Одесі після нічної атаки обвалилася частина багатоповерхівки, пошкоджено інженерні мережі

03:37 02.03.2024
Ярослава Магучих виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Глазго

Ярослава Магучих виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Глазго

02:41 02.03.2024
В Одесі після атаки дронів одна людина загинула, семеро людей поранено

В Одесі після атаки дронів одна людина загинула, семеро людей поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

Аудит Міноборони виявив 30 тис. турнікетів, які зберігалися на складах майже рік

ОСТАННЄ

Французькі депутати закріпили право на аборти в конституції

Повітряні сили ЗС України знищили керованою авіабомбою військовий об'єкт РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини

Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили потреби ЗС України та розширення можливостей у межах Морської коаліції

Суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Під час ліквідації пожежі загинули двоє рятувальників на Донеччині через повторну атаку окупантів

Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії

Україні потрібен результат у знищенні російської військової інфраструктури

Байден продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Авіація Сил оборони завдала ударів по восьми локаціях російських військ та одній станції управління безпілотниками

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 бойових зіткнення, армія РФ завдала п'яти ракетних і 44 авіаударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА