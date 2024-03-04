Сирський і Умеров обговорили з міністром оборони Великої Британії нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони України Рустем Умєров і провели розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і командувачем Збройних сил адміралом сером Ентоні Радакіном, під час якої головком проінформував сторони про "оперативну обстановку та нагальні потреби".

"Також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських можливостей. Маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту, - написав Сирський на своїй сторінці в Телеграм у понеділок увечері.

Головком ЗСУ висловив подяку Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.

"Це значна допомога", - підкреслив Сирський.