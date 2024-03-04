Події

13:40 04.03.2024

Україна не отримає ракет Taurus, якщо для керування ними будуть потрібні військові ФРН - Шольц

1 хв читати
Україна не отримає ракет Taurus, якщо для керування ними будуть потрібні військові ФРН - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц у понеділок відкинув можливість постачання Києву авіаційних крилатих ракет Taurus, якщо для керування ними потрібна буде допомога німецьких військових.

"Ви не можете передати систему озброєнь, яка має значну дальність, і не подумати про те, як здійснювати контроль за нею", - наводять західні ЗМІ його слова.

"І якщо вам потрібен такий контроль і при цьому можливий лише варіант за участю німецьких солдатів, то такий варіант абсолютно неприйнятний для мене", - додав канцлер.

Раніше Шольц неодноразово відмовлявся від поставок Україні ракет Taurus, хоча серед його соратників у Соціал-демократичній партії у складі правлячої коаліції ФРН лунали заклики надіслати їх Україні.

 

Теги: #шольц_олаф #taurus

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 26.02.2024
Шольц проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus

Шольц проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus

17:35 22.02.2024
Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus

Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus

13:04 16.02.2024
У Берліні відбуваються переговори Зеленського й Шольца

У Берліні відбуваються переговори Зеленського й Шольца

18:40 27.01.2024
Байден зустрінеться з Шольцом 9 лютого в Білому Домі, де лідери підтвердять свою підтримку України

Байден зустрінеться з Шольцом 9 лютого в Білому Домі, де лідери підтвердять свою підтримку України

20:33 20.01.2024
Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини в разі постачання ракет в Україну

Taurus Systems готова поповнити запаси Німеччини в разі постачання ракет в Україну

22:53 17.01.2024
Бундестаг відхилив законопроект про передачу Україні ракет Taurus через порушення та спроби використати його як піар

Бундестаг відхилив законопроект про передачу Україні ракет Taurus через порушення та спроби використати його як піар

20:41 17.01.2024
Німецький Бундестаг не підтримав передання Україні ракет Taurus

Німецький Бундестаг не підтримав передання Україні ракет Taurus

12:35 14.12.2023
Шольц: Ми маємо підтримати Україну в процесі розширення

Шольц: Ми маємо підтримати Україну в процесі розширення

15:49 21.11.2023
Пісторіус у Києві: Жодної нової інформації про Taurus немає

Пісторіус у Києві: Жодної нової інформації про Taurus немає

11:15 06.11.2023
Кулеба: Тема Taurus для нас іще не закрита

Кулеба: Тема Taurus для нас іще не закрита

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

Шмигаль: Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців

З точки зору безпеки зараз немає можливості зробити засідання уряду доступними для ЗМІ - Немчінов

Необхідно залучати ветеранів на вакансії держслужби, але запроваджувати преференції під час участі в конкурсах не варто - Немчінов

Ukraine Facility передбачає відновлення конкурсів, реформу оплати праці та впровадження HRMIS у 2025-2026 рр. - Немчінов

ОСТАННЄ

На сьогодні на порядку денному не стоїть питання кадрових рішень в уряді - Шмигаль

Шмигаль про реформу уряду: Хочемо скоротити кількість міністерств на третину

Шмигаль: Спільно з партнерами працюємо над стимулами для повернення українців

Окупанти атакували українську енергетичну інфраструктуру весь лютий, але та продовжує стабільну роботу - британська розвідка

СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

У Києві середня температура повітря за зиму була вищою за кліматичну норму на 2,8°С

Потрібно запускати конкурси на нові призначення для категорії "А", а для перепризначень встановити розумні терміни - Немчінов

На заході України, подекуди на півночі та в центрі очікуються невеликі опади, вночі заморозки, на півдні тепло

З точки зору безпеки зараз немає можливості зробити засідання уряду доступними для ЗМІ - Немчінов

Необхідно залучати ветеранів на вакансії держслужби, але запроваджувати преференції під час участі в конкурсах не варто - Немчінов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА