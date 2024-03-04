Україна не отримає ракет Taurus, якщо для керування ними будуть потрібні військові ФРН - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц у понеділок відкинув можливість постачання Києву авіаційних крилатих ракет Taurus, якщо для керування ними потрібна буде допомога німецьких військових.

"Ви не можете передати систему озброєнь, яка має значну дальність, і не подумати про те, як здійснювати контроль за нею", - наводять західні ЗМІ його слова.

"І якщо вам потрібен такий контроль і при цьому можливий лише варіант за участю німецьких солдатів, то такий варіант абсолютно неприйнятний для мене", - додав канцлер.

Раніше Шольц неодноразово відмовлявся від поставок Україні ракет Taurus, хоча серед його соратників у Соціал-демократичній партії у складі правлячої коаліції ФРН лунали заклики надіслати їх Україні.