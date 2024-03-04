Окупанти атакували з БПЛА Берислав, постраждав чоловік - ОВА

Російські окупанти атакували з БПЛА Берислав Херсонської області, внаслідок скидання вибухового предмета постраждав 55-річний місцевий житель, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Зранку російські війська атакували з безпілотника жителя Берислава. Окупанти скинули вибуховий предмет на 55-річного чоловіка, коли той ішов вулицею міста. У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доставили до лікарні, де зараз надають медичну допомогу", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.