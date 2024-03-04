Події

10:01 04.03.2024

Окупанти атакували з БПЛА Берислав, постраждав чоловік - ОВА

1 хв читати

Російські окупанти атакували з БПЛА Берислав Херсонської області, внаслідок скидання вибухового предмета постраждав 55-річний місцевий житель, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Зранку російські війська атакували з безпілотника жителя Берислава. Окупанти скинули вибуховий предмет на 55-річного чоловіка, коли той ішов вулицею міста. У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. Його доставили до лікарні, де зараз надають медичну допомогу", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #бпла_рф #берислав

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:40 01.03.2024
Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

Сили оборони знищили всі 4 БПЛА типу "Шахед", які атакували Україну, - ПС ЗСУ

02:16 28.02.2024
Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

Унаслідок падіння уламків дрона в Одесі виникла пожежа - Сили оборони півдня України

15:17 10.02.2024
Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

09:44 10.02.2024
Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

Унаслідок нічної атаки БПЛА в Одеській області постраждали 4 людини - ОВА

09:33 10.02.2024
У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

У Великому Бурлуку внаслідок атаки дронів зруйновано кафе, пошкоджено будівлю недіючого медзакладу

08:06 10.02.2024
У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

07:06 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до семи людей

20:44 09.02.2024
На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

07:57 09.02.2024
Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

16:40 08.02.2024
Кібератака ГУР МО: У ворожій програмі керування дронами стався масовий збій

Кібератака ГУР МО: У ворожій програмі керування дронами стався масовий збій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Україна чекає життєво необхідних поставок, зокрема, американського рішення

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

ОСТАННЄ

Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року

У Самарській області РФ підірвали залізничний міст, через який ворог транспортував військові вантажі, - ГУР МО

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів один постраждалий за добу

Війська РФ за добу завдали понад 170 ударів по населених пунктах Запорізької області

Окупанти атакували дроном-камікадзе Нікопольський район, є пошкодження

У Херсонській області через обстріли за добу одна людина загинула, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Українська авіація за добу атакувала сім районів розташування сил РФ

За добу було 78 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 20 атак

Війська РФ за добу завдали по Україні сім ракетних і 50 авіаційних ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА