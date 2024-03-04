У Херсонській області через обстріли за добу одна людина загинула, пошкоджено дев’ять багатоповерхівок

У Херсонській області через російські обстріли за добу одна людина загинула, пошкоджено 9 багатоповерхівок і 16 приватних будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"Минулої доби противник обстрілював Садове, Велетенське, Кізомис, Понятівку, Антонівку, Степанівку, Зеленівку, Берислав, Михайлівку, Дудчани, Томину Балку, Саблуківку, Качкарівку, Козацьке, Веселе і місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що внаслідок російської агресії одна людина загинула.

"Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 9 багатоповерхівок і 16 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адміністративні будівлі", - інформував голова обладміністрації.

Крім того, внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальні заклади, пекарню та господарські будівлі.