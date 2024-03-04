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02:31 04.03.2024

Канада розширила санкційний список росіян у зв'язку зі смертю Навального

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Канада розширила санкційний список росіян у зв'язку зі смертю Навального

Канада розширила санкційний список російських посадових осіб у зв'язку зі смертю лідера опозиції Олексія Навального, повідомляють на сайті уряду Канади.

"29 лютого 2024 року Канада внесла додаткові поправки до Положень про спеціальні економічні заходи (Росія), додавши шість (6) осіб до Додатка 1 Положень про спеціальні економічні заходи, які брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини в Росії. До числа цих осіб входять особи, які є високопоставленими чиновниками або високопоставленими співробітниками російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб, які були причетними до жорстокого поводження і смерті Олексія Навального", - йдеться в опублікованих документах.

Зокрема, під обмеженнями опинилися слідчий управління Слідчого комітету РФ у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Олександр Варапаєв, прокурор Марина Бобек, співробітниця кримінально-судового управління московської прокуратури Катерина Фролова та інші.

Як повідомлялося, 16 лютого Управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило на своєму сайті про смерть Олексія Навального в колонії.

Теги: #рф #канада #санкції

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