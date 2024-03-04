Законодавці США представили законопроєкт про фінансування уряду та держустанов

У неділю, 3 березня, учасники переговорів у Конгресі США представили законопроєкт про фінансування уряду до кінця фінансового року на тлі чергової загрози часткового припинення його роботи, повідомляє Reuters.

Зокрема, законопроєкт встановлює рівень дискреційних витрат у розмірі $1,66 трлн на 2024 фінансовий рік, повідомив представник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера.

Зазначається, що законопроєкт доповнює деталі угоди, яку Шумер і спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон уклали на початку січня.

Минулого тижня законодавці ухвалили четвертий з 1 жовтня тимчасовий захід щодо фінансування роботи держустанов і встановили два крайні терміни.

Фінансування частини відомств, включно з Міністерством транспорту та Управлінням з контролю за продуктами і ліками, закінчиться 8 березня, а більшість інших федеральних агентств частково припинять роботу 22 березня.