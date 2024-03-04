Події

00:32 04.03.2024

Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

1 хв читати
Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Спікер палати представників США Майк Джонсон може винести на розгляд новий пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні, повідомляє CNN з посиланням на конгресменів від Республіканської партії.

"За лаштунками Джонсон зустрівся в приватному порядку з республіканцями в Палаті представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету іноземної допомоги, що передбачає обмеження на кордоні США з Мексикою... Голова Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол бере на себе провідну роль у спробі доопрацювати пропозицію й досягти консенсусу... в рамках прагнення до винесення рішення до кінця березня чи квітня", - йдеться в публікації.

Підкреслюється, що проведення законопроєкту через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням, оскільки республіканці сильно розділені щодо питання України.

 

Теги: #сша #україна #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 03.03.2024
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

01:37 03.03.2024
США вперше скинули з літаків гумдопомогу для мешканців Гази

США вперше скинули з літаків гумдопомогу для мешканців Гази

00:37 03.03.2024
Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

23:47 02.03.2024
Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню у Газі, далі рішення за ХАМАС

Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню у Газі, далі рішення за ХАМАС

23:35 02.03.2024
Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

20:32 02.03.2024
Посол Брінк про атаку Одеси: Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ

Посол Брінк про атаку Одеси: Ми повинні продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ

19:41 02.03.2024
У МЗС впевнені, що підтримка України зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах

У МЗС впевнені, що підтримка України зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах

15:25 02.03.2024
США продовжили дію гуманітарних дозволів на в'їзд для українців

США продовжили дію гуманітарних дозволів на в'їзд для українців

14:10 02.03.2024
Волонтери ТЧХУ беруть участь у рятувальній операції в Одесі на місці пошкодженого дроном РФ житлового будинку

Волонтери ТЧХУ беруть участь у рятувальній операції в Одесі на місці пошкодженого дроном РФ житлового будинку

05:24 02.03.2024
Кіпер: Чергова терористична атака росіян проти цивільного населення Одеси

Кіпер: Чергова терористична атака росіян проти цивільного населення Одеси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна чекає життєво необхідних поставок, зокрема, американського рішення

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

ОСТАННЄ

Пісторіус вважає перехоплення РФ розмови німецьких військових про Taurus елементом інформаційної війни

Глава МЗС Литви про удар по Одесі: Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод

Україна чекає життєво необхідних поставок, зокрема, американського рішення

Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

Серед постраждалих унаслідок авіаудару по центру Курахового є двоє дітей

В Одесі завершено пошукову операцію на місці зруйнованої внаслідок атаки дронів багатоповерхівки

В Одесі внаслідок учорашнього удару БПЛА загинули 12 людей, серед них п’ятеро дітей

Українська авіація завдала за добу ударів по семи місцях скупчення окупантів

Окупанти за добу завдали 5 ракетних і 44 авіаудари по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 27 ворожих атак, на авдіївському 18 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА