Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Спікер палати представників США Майк Джонсон може винести на розгляд новий пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні, повідомляє CNN з посиланням на конгресменів від Республіканської партії.

"За лаштунками Джонсон зустрівся в приватному порядку з республіканцями в Палаті представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету іноземної допомоги, що передбачає обмеження на кордоні США з Мексикою... Голова Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол бере на себе провідну роль у спробі доопрацювати пропозицію й досягти консенсусу... в рамках прагнення до винесення рішення до кінця березня чи квітня", - йдеться в публікації.

Підкреслюється, що проведення законопроєкту через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням, оскільки республіканці сильно розділені щодо питання України.