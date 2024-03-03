В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

В Одесі знайдено тіло ще однієї дитини, дівчинки 8-ми років, під завалами будинку, зруйнованого внаслідок атаки російських дронів 2 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у неділю ввечері.

"Ще одна загибла дитина - дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України. росія - країна-терорист", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського БПЛА, відомо, що під завалами будинку ще можуть перебувати діти.