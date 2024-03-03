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19:20 03.03.2024

У МЗС Словенії вважають необхідною реформу Радбезу ООН через рекордну кількість конфліктів у світі за останні 100 років

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У МЗС Словенії вважають необхідною реформу Радбезу ООН через рекордну кількість конфліктів у світі за останні 100 років

Державний секретар Міністерства закордонних справ Словенії Марко Стуцин підтримує необхідність реформі Ради Безпеки ООН.

"Здається, саме генеральний секретар ООН Гутерреш сказав, що світ змінюється, а ООН - ні. За деякими статистичними даними, за останній рік ми спостерігаємо 56 конфліктів, збройних конфліктів, які призвели до жертв серед цивільного населення. Це найвищий показник за останні 100 років. Таким чином, ми спостерігаємо зміну парадигми не в бік миру, а в бік конфліктів і воєн. Нам, безумовно, необхідно змінити цю ситуацію, і реформа Організації Об'єднаних Націй - одна з ключових засад для того, щоб це сталося", - сказав він на панельній дискусії в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

Стуцин зазначив, що це не вина міжнародних організацій або Організації Об'єднаних Націй, а це вина держав-членів. Водночас у МЗС Словенії наголосили на необхідності більш ефективного процесу ухвалення рішень у міжнародних інституціях, включно з ООН.

Окремо Стуцин наголосив, що світ має серйозно ставитися до міжнародного права, інвестувати в багатосторонні організації та забезпечувати достатнє фінансування Міжнародного кримінального суду (МКС).

 

 

Теги: #оон #позиція #словенія

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