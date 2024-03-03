Події

15:14 03.03.2024

У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

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У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

У центрі польського міста Щецина 1 березня автомобіль виїхав на тротуар, травм зазнали понад 20 осіб, серед них шестеро громадян України, повідомляє Gazeta Wyborcza.

"Трагедія сталася в п'ятницю, 1 березня, близько 15:00 у самому центрі Щецина. 33-річний чоловік, житель Щецина, керуючи червоним Ford Focus, раптово з'їхав з дороги, виїхав на пішохідний перехід, а потім - на тротуар. Він протаранив понад десяток людей. Водій збивав людей, не зменшував швидкість і не намагався нікого об'їхати. Він їхав зі швидкістю 30-40 кілометрів на годину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій після події намагався втекти, однак дорогою його автомобіль врізався в інший. У результаті сталося зіткнення трьох машин, четверо людей дістали травми.

Воєвода Західнопоморського воєводства Адам Рудавськи повідомив, що внаслідок ДТП постраждали 20 осіб, із них - шестеро громадяни України.

"Загалом у нас 20 постраждалих віком від п'яти до 62 років. Серед поранених шестеро дітей, шестеро громадян України. Двоє людей перебувають у критичному стані, четверо - у важкому", - сказав він.

Правоохоронці висунули винуватцю ДТП обвинувачення в замаху на вбивство кількох людей, створенні аварії на наземному транспорті, втечу з місця ДТП, а також заподіянні шкоди здоров'ю. Суд ухвалив рішення про тримісячний арешт для чоловіка.

Теги: #дтп #польща #українці

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