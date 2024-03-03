Унаслідок ракетного удару в Покровську постраждали дві жінки

У неділю вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Покровську Донецької області, внаслідок чого осколкових поранень зазнали дві жінки, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

"О 06:30, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинилися житлові будинки. Дві жінки 24 та 52 років дістали осколкових поранень. Крім багатоквартирних будинків, пошкоджено автомобілі та газову магістраль", - ідеться в повідомленні прокуратури.

Крім цього, зазначається, що окупанти вдарили по Миргороду ракетами "С-300".

Раніше повідомлялося, що в ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду Донецької області, унаслідок цього поранення дістали 3 людини, пошкоджено 17 багатоповерхових і 16 приватних будинків.