Події

07:23 03.03.2024

Окупанти за добу здійснили один ракетний і 50 авіаударів, також 112 обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу здійснили один ракетний і 50 авіаударів, також 112 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 1 ракетний і 50 авіаційних ударів, а також 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб збройних сил України у зведенні станом на 7:00 неділі.

Так, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Сєверне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Врожайне, Богоявленка і Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка і Роботине Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

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