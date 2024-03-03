Окупанти за добу здійснили один ракетний і 50 авіаударів, також 112 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 1 ракетний і 50 авіаційних ударів, а також 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб збройних сил України у зведенні станом на 7:00 неділі.

Так, минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Сєверне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Врожайне, Богоявленка і Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка і Роботине Запорізької області.

Також під артилерійським вогнем було понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.