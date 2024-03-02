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19:27 02.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по противнику, збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34

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Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по противнику, збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по локаціях російських окупаційних військ, Повітряні сили збили Су-34, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з огляду на обстановку на 18:00 суботи.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні ввечері збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.

 

 

 

Теги: #авіація #генштаб_зсу

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