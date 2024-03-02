Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по противнику, збито російський винищувач-бомбардувальник Су-34

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по локаціях російських окупаційних військ, Повітряні сили збили Су-34, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з огляду на обстановку на 18:00 суботи.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні ввечері збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.