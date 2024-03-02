Рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною - Клименко

Кількість загиблих унаслідок влучання дроном у житловий будинок в Одесі минулої ночі зросла до 7, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих... Уже семеро людей загинули внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Клименко зазначив, що пошуково-рятувальна операція "не зупинялася ні на хвилину і триватиме, поки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає".

Раніше повідомлялося про 8 поранених, з яких 1 дитина, і 5 врятованих.