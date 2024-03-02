В Одесі кількість загиблих зросла до двох осіб, під завалами можуть перебувати люди, до пошуку залучено кінологів

В Одесі кількість загиблих унаслідок нічної атаки російськими БПЛА зросла до двох осіб, під завалами 9-поверхового будинку можуть перебувати люди, до пошуку залучено кінологів, повідомляє в суботу МВС України.

"Щонайменше двоє людей загинули, їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники ДСНС. Ще 7 осіб постраждали. Серед них є дитина. Рятувальна операція триває безперервно, адже під завалами можуть бути люди. Наразі є дані, що на зв'язок не виходять 7 мешканців багатоповерхівки. До пошуків залучено кінологів. Психологи поліції та ДСНС на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулися вже понад пів сотні людей", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Також зазначається, що поруч оперативно розгорнуто пункти обігріву, оскільки внаслідок обстрілу без теплопостачання залишилися близько десяти багатоквартирних будинків.