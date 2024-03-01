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18:46 01.03.2024

Профільний комітет готує зміни до законодавства, які дають змогу страхувати журналістів, що працюють на війні - Юрчишин

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Профільний комітет готує зміни до законодавства, які дають змогу страхувати журналістів, що працюють на війні - Юрчишин

Парламентський комітет з питань свободи слова готує зміни до закону про страхування, що дадуть змогу страхувати журналістів, які працюють у зоні бойових дії, заявив голова комітету Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Щодо журналістів наразі є певна неузгодженість щодо можливості страхування, особливо тих журналістів, які працюють на лінії фронту. Страхові компанії не поспішають це робити. Ми у співпраці з Національним банком за запитом нашого суспільного мовника напрацьовуємо зміни до закону про страхування, які створять можливості для страхових компаній заходити в цю тематику... щоб журналісти отримували захищеність", - сказав Юрчишин в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Теги: #страхування #змі #юрчишин

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