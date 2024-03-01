У HRMIS уже зареєстровані і працюють 762 держоргани та 39,7 тис. українських держслужбовців

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталя Алюшина заявляє, що в інформаційній системі управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) уже зареєстровані та працюють 762 українські державні органи і 39,7 тис. українських державних службовців.

"762 державні органи підключені та працюють у системі. 39 тис. 665 державних службовців під'єднані та працюють у системі", - сказала Алюшина в брифінгу за результатами роботи відомства за 2023 рік.

Очільниця НАДС наголосила, що система HRMIS в умовах війни показала свою необхідність і спроможність, адже ті, хто до неї під'єднаний, могли безперешкодно віддалено нараховувати заробітну плату за своїми співробітниками.

"Крім того, ведеться повний облік персоналу. Ми очікуємо старту другого етапу проєкту. Триває постійна комунікація зі Світовим банком", - додала Алюшина.

Як повідомлялося, План дій уряду на 2024 рік передбачає, що система управління людськими ресурсами в держорганах (HRMIS) має запрацювати в 65% міністерств і відомств.