Окупанти обстріляли Глухів, Дружбу та 11 сіл у Сумській і Чернігівській областях

Російські окупанти обстріляли міста Глухів і Дружбу, а також шість сіл Шосткинського району Сумської області за минулу добу, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю.

"Шосткинський район: Глухів – 2 приходи, ймовірно КАБ. Голубівка – 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Зноб-Новгородське – 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія. Чернацьке – 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Прогрес – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Дружба – 19 приходів, ймовірно РСЗВ; 3 приходи, ймовірно КАБ. Червоне – 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Велика Берізка – 2 обстріли: 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія", - ідеться у зведенні.

Під обстріл також потрапили села Карповичі, Блешня і Миколаївка Новногод-Сіверського району та села Гірськ і Клюси Корюківського району Чернігівської області.

"Семенівська громада: Карповичі – 1 приход, ймовірно FPV-дрон; 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Блешня – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Миколаївка – 3 приходи, ймовірно скид ВОГ з БПЛА. Сновська громада: Клюси – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм. Гірськ – 1 приход, ймовірно скид НВП з БПЛА", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування не повідомляють. Загалом за добу нараховано 17 обстрілів (88 вибухів) із різних видів озброєння.