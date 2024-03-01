Події

08:43 01.03.2024

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних жителів

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На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних жителів

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 13:10 внаслідок ворожого обстрілу БПЛА м. Вовчанськ пошкоджено приватні будинки, 2 автомобілі. Поранено 1 жінку. О 14:00 у с. Митрофанівка Куп'янського району внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрона поранень зазнали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній, надано медичну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що о 12:45 з РФ скинули ФАБ-500 на с.Осинове Куп'янського району. У результаті пошкоджено переправу, поранено чоловіка.

Крім того, в ніч на п'ятницю у Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та чотирьох ангарів. Інформація про постраждалих не надходила.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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