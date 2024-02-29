ЗСУ на Авдіївському та Курахівському напрямках ведуть жорсткі бої з силами противника, які переважають, - Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський повідомив, що продовжує перебувати в районі бойових дій, де Збройні сили України тримають оборону на авдіївському та курахівському напрямках.

"Наші бригади ведуть жорсткі бої з переважаючими силами противника. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці", - написав Сирський у четвер у телеграмі.

За його словами, в роботі з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність і адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася, та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.

Як повідомлялося, 26 лютого Сирський і міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти в районі бойових дій, де детально проаналізували ситуацію, визначивши подальші кроки, насамперед із захисту військ від дронів і ударів із повітря КАБами, а також посилення окремих ділянок фронту.