Стефанчук: Україна має отримати все необхідне озброєння для відбиття російської агресії

Україна має отримати все необхідне озброєння для відбиття російської агресії, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сили безпеки і оборони України мають отримати всі необхідні засоби для відсічі ворога та перемоги у боротьбі з російською агресією", - сказав Стефанчук на Саміті спікерів парламентів країн Вишеградської групи + Україна в четвер.

Стефанчук у своєму виступі звернув увагу на необхідність забезпечення надійного тилу.

"Саме через країни Вишеградської групи Україна має фізичний звʼязок із рештою світу. Надійність кордону має безпосередній звʼязок зі здатністю України стримувати армію ворога", - наголосив спікер.