Події

15:55 29.02.2024

Стефанчук: Україна має отримати все необхідне озброєння для відбиття російської агресії

1 хв читати

Україна має отримати все необхідне озброєння для відбиття російської агресії, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сили безпеки і оборони України мають отримати всі необхідні засоби для відсічі ворога та перемоги у боротьбі з російською агресією", - сказав Стефанчук на Саміті спікерів парламентів країн Вишеградської групи + Україна в четвер.

Стефанчук у своєму виступі звернув увагу на необхідність забезпечення надійного тилу.

"Саме через країни Вишеградської групи Україна має фізичний звʼязок із рештою світу. Надійність кордону має безпосередній звʼязок зі здатністю України стримувати армію ворога", - наголосив спікер.

Теги: #саміт #вишеградська_група

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 26.02.2024
Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

Зеленський узяв участь у спеціальному саміті в Парижі щодо підтримки України

19:29 24.02.2024
Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

22:01 20.02.2024
Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

20:30 31.01.2024
Порошенко сподівається, що рішення саміту ЄС мінімізує ризики для України

Порошенко сподівається, що рішення саміту ЄС мінімізує ризики для України

14:09 27.01.2024
Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

Кулеба: є обнадійливі очікування від саміту Євроради 1 лютого

15:19 25.01.2024
Саміт НАТО у Вашингтоні має зафіксувати прогрес України на шляху до членства - Стефанішина

Саміт НАТО у Вашингтоні має зафіксувати прогрес України на шляху до членства - Стефанішина

19:04 15.01.2024
Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

Саміт щодо Формули миру може відбутися у Швейцарії

20:17 14.01.2024
Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

Україна має намір організувати інавгураційний саміт щодо Формули миру і другий - для її затвердження - Єрмак

19:28 29.12.2023
Зеленський: Сподіваємося, що 1 лютого консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто

Зеленський: Сподіваємося, що 1 лютого консенсусу щодо Ukraine Facility буде досягнуто

16:56 18.12.2023
ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Костін: Знищення окупантами культурної спадщини - свідчення геноциду українців

Роботу JIT щодо воєнних злочинів РФ продовжено ще на 2 роки - голова Євроюсту

Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: Немає сумнівів, що побачимо результат

ОСТАННЄ

Переважна більшість країн ОБСЄ ініціювали Московський механізм для вирішення проблеми затримання Росією українських цивільних осіб

Ухвалення цього року рішення про модель трибуналу щодо агресії стане потужним сигналом - Костін

Костін: Знищення окупантами культурної спадщини - свідчення геноциду українців

1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії не буде тривалим - Костін

Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

Кіпр продовжив статус тимчасового захисту ще на рік

Литва притягує до відповідальності трьох бойовиків "ДНР", які вбили в Маріуполі литовського режисера

У Запоріжжі скорочують тривалість комендантської години

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА