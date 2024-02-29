Сирський: ЗС України вибили росіян з Орлівки, але напруженою залишається обстановка на авдіївському та запорізькому напрямках

Особливо напружена ситуація залишається на авдіївському та запорізькому напрямках, де російські окупанти продовжують вести активний наступ, водночас сили оборони вибили противника з околиці Орлівки, повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

"Ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка", - написав він у фейсбуці, коментуючи своє перебування в районі бойових дій у Донецькій області.

За його словами, також тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими ворог намагається повернути контроль.

"Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку", - наголосив він.

Головком зазначив, що під час роботи в окремих командирів було виявлено певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці супротивника, що вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках, а "успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими".

Сирський вжив усіх заходів щодо виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів і матеріальних засобів, а також необхідних резервів.

Також він відзначив героїзм військовослужбовців 3-ї штурмової та 25-ї окремої повітряно-десантної бригад, які вибили супротивника, що прорвався на околицю Орлівки.