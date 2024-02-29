Ворог уночі та вранці обстріляв п'ять громад Сумщини

Російські війська вночі та вранці обстріляли п'ять громад Сумщини, зафіксовано 66 вибухів, повідомляє пресслужба ОВА.

"Вночі та вранці росіяни провели 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по ️Великописарівській громаді ворог ударив із РСЗВ (38 вибухів). У ️Есманьській здійснив мінометний обстріл (4 вибухи). У ️Середино-Будському зафіксовано обстріли з міномета (12 вибухів) та артобстріл (3 вибухи). По Краснопільській росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи). А на територію ️Хотинської ворог скинув 7 мін.