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07:48 29.02.2024

Росіяни за добу втратили понад 1 тис. осіб

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Росіяни за добу втратили понад 1 тис. осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів, 23 танки, 44 бронемашини, 41 артсистему, 15 БПЛА, 2 ППО, а також 47 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 413760 (+1150) осіб, танків - 6593 (+23) од, бойових броньованих машин - 12552 (+44) од, артилерійських систем - 10070 (+41) од, РСЗВ - 1000 (+0) од, засоби ППО - 690 (+2) од, літаків - 342 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7768 (+15), крилаті ракети - 1912 (+0), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 13152 (+40) од, спеціальна техніка - 1601 (+7)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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