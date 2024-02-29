Росіяни 42 рази обстріляли Сумську область, пролунало понад 200 вибухів

Російські військові в середу 42 рази обстріляли 11 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 204 вибухи від ворожих снарядів, повідомляється у вечірньому зведенні ОВА щодо ситуації в області.

"Протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади", - ідеться в повідомленні.

По Білопіллю ворог гатив із мінометів, артилерії і танків. По Свеській громаді загарбники вдарили ракетами з реактивного літака.

Есманьську ОТГ окупанти обстрілювали з автоматичної зброї, гранатометів і мінометів. А по Новослобідській вдарили зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів.

Із мінометів та артилерії ворог також гатив по Краснопільській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах.

У Ворожбянській ОТГ зафіксували одну атаку російським БПЛА.

А Хотинську та Великописарівську громади ворог накрив мінометним вогнем і завдав ударів FPV-дронами.

За допомогою БПЛА росіяни атакували і Юнаківську громаду. Там окупанти скинули дроном три боєприпаси ВОГ, а після здійснили ще й мінометні обстріли.