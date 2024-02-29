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07:09 29.02.2024

Німецькі винищувачі у березні почнуть патрулювання повітряного простору Балтії

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Німецькі винищувачі у березні почнуть патрулювання повітряного простору Балтії

Перекинуті до Латвії п'ять німецьких винищувачів Eurofighter 1 березня почнуть патрулювання повітряного простору над країнами Балтії, повідомляє НАТО.

Вони прибули на авіабазу Лієлварде, розташовану в центральній частині Латвії, у рамках операції НАТО із гарантування безпеки регіону. Планується, що винищувачі Люфтваффе перебуватимуть там протягом шести місяців, після чого їх змінять бойові літаки іншої країни альянсу.

"Із п'ятниці ми будемо готові для виконання місій (які розпочнуться 1 березня ІФ-У). Тісно взаємодіючи з країною-господарем Латвією, нашими бельгійськими та французькими колегами, дислокованими в Литві, а також авіадиспетчерами і регіональними центрами контролю, ми продемонструємо прихильність НАТО до колективного стримування і оборони", - заявив командир німецького авіазагону підполковник Свен Якоб.

При цьому він зазначив, що НАТО вперше використовує Лієлварде для місії повітряного патрулювання над Балтією.

Тимчасово базування літаків НАТО в Латвії спричинене ремонтом злітно-посадкової смуги на авіабазі Емарі в Естонії, де раніше розміщувалися загони винищувачів альянсу.

Крім німецьких літаків патрулювання над регіоном Балтики також виконуватимуть бельгійські винищувачі F-16 і французькі Mirage 2000-5, які розміщені в Шяуляї в Литві.

 

 

Теги: #нато #німеччина #винищувачі #балтія

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