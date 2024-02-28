Україна та Боснія і Герцеговина обговорили питання оборонного співробітництва

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту "Україна-Південно-Східна Європа" в Тирані обговорив із главою ради міністрів Боснії і Герцеговини (БіГ) Боряною Крішто питання оборонного співробітництва двох країн, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема, в артилерії та засобах ППО", - ідеться в релізі на сайті президента.

Також Зеленський подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру, який планують провести у Швейцарії.

Крім того, сторони обговорили взаємну підтримку України та Боснії і Герцеговини на шляху до набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

"Ми йдемо пліч-о-пліч і готові допомагати один одному на цьому шляху до ЄС", - зазначив президент України.

Також глава української держави подякував Боснії і Герцеговині за політичну підтримку України.

"Дякую за підтримку України та українців, нашої територіальної цілісності. Дякую, що ви на нашому боці з перших днів повномасштабної війни", - сказав Зеленський.