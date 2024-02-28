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17:09 28.02.2024

Україна заслуговує на підтримку, щоб чинити опір РФ і бути впевненою, що післявоєнний мир буде справедливим - прем'єр Албанії

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Україна заслуговує на підтримку, щоб чинити опір РФ і бути впевненою, що післявоєнний мир буде справедливим - прем'єр Албанії

Україна заслуговує на підтримку всіма можливими способами, щоб чинити опір російській агресії і бути впевненою в тому, що будь-який мир, який настане після війни, буде справедливим миром, заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

"Ми із занепокоєнням спостерігаємо, що підтримка України інколи призупиняється через те, що вона чи то стає питанням внутрішньої політики тієї чи іншої держави, чи то через те, що є тривалі бюрократичні затримки... З іншого боку, є агресор, який не зупиняється ні на мить у своєму бажанні захопити більше територій, забирає життя людей та продовжує нищити Україну", - заявив він на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Тирані.

Водночас прем'єр Албанії назвав цинічними й абсурдними заяви європейських політиків, які стверджують, що передання Україні зброї сприяє війні.

"Природно, ми чуємо тих людей у Європі, які заявляють, що допомога Україні та передання їй засобів захисту - це те, що сприяє війні. Вони заявляють, що зупинення передання зброї принесе мир. Це не тільки цинічно, а й абсурдно, тому що ви не можете зупинити битву, позбавляючи зброї жертву. Ви зупините війну, якщо зупините агресора. Ось чому я хотів би сказати всім тим, хто готовий почути: Україна заслуговує на підтримку всіма можливими способами, щоб чинити опір і бути впевненою в тому, що будь-який мир, який настане після цієї війни, буде справедливим миром. Буде миром, який базуватиметься на 10 принципах плану Зеленського з 10 пунктів, який ми підтримуємо і чекаємо на його серйозне обговорення серед усіх держав", - наголосив він.

Еді Рама підтвердив, що "не тільки уряд, парламент чи інституції Албанії, а вся нація, всі люди залишаються з Україною, підтримують її неухильно. І продовжать підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно, доки не настане справедливий мир".

"Я сповнений повагою до президента Зеленського та народу України, які приголомшливо борються з нещадним агресором, а з іншого боку, впроваджують реформи та прогресують у питанні інтеграції до ЄС. Це привілей і честь дружити з українською нацією і відчувати себе ближче до них, представляти наше майбутнє", - заявив він.

"Албанія завжди буде вашим домом і одним із тих місць, де ваші громадяни можуть почуватися як вдома. Ми очікуємо посилення співпраці з вами і очікуємо того моменту, дня, коли Україна дихатиме вільно і насолоджуватиметься миром та сном без повітряних тривог", - наголосив албанський прем'єр-міністр.

Теги: #україна #албанія

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