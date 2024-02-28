Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" підписали декларацію із закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України

Учасники саміту "Україна - Південно-Східна Європа" і президент України Володимир Зеленський ухвалили декларацію, в якій підтвердили підтримку незалежності й територіальної цілісності Української держави, а також закликали міжнародне співтовариство посилити підтримку України.

У Тирані декларацію підписали президентка Косова Вйоса Османі, президентка Молдови Мая Санду, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Північної Македонії Стево Пендаровський, президент Сербії Александар Вучич, президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряна Кришто, прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністр Румунії Йон-Марчел Чолаку.

Згідно з текстом декларації, розміщеним на сайті глави Української держави, зазначено, що російська агресія проти України залишається найбільшою загрозою для європейської безпеки та міжнародного миру і є грубим порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також злочином проти українського народу.

Сторони підтвердили непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

"Залишаємося відданими наданню Україні необхідної підтримки для перемоги над російською агресією стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН і на основі Української формули миру", - йдеться в тексті документа.

У декларації сторони закликали все міжнародне співтовариство "рішуче посилити підтримку України в її триваючій боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність".

Окрім цього, в документі рішуче засуджується намір РФ провести вибори президента на тимчасово окупованих територіях України і наголошується, що майбутні т. зв. вибори в Криму і Севастополі, а також у захоплених Росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей мають незаконний характер.

Зазначається, що ці наміри Росії є кричущим порушенням міжнародного права.

"Під час сьогоднішніх дискусій у Тирані ми підтвердили нашу солідарність з Україною та її народом у героїчному захисті своєї свободи та наших спільних цінностей і висловили готовність брати участь у реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського, яка відповідає цілям і принципам Статуту ООН, та взяти участь в інавгураційному саміті миру, забезпечивши якомога ширшу міжнародну участь у цьому процесі", - зазначається в декларації.

Окрім цього, учасники саміту переконані, що повномасштабна російська агресія проти України "продемонструвала критичну необхідність та вирішальне значення об'єднаної та сильної Європи, здатної протистояти глобальним викликам заради миру та процвітання наших народів". Підписанти наголосили, що їхні країни об'єднують спільні європейські цінності та бачення їх подальшого розвитку в рамках об'єднаної Європи.

У декларації підтверджується рішучість сторін активізувати спільні зусилля, щоб забезпечити подальший прогрес і взаємну підтримку країн на шляху до членства регіону Західних Балкан, України, Молдови та Грузії в Європейському Союзі.

"Ми повністю підтримуємо право України обирати власні безпекові домовленості. Країни – члени НАТО та країни-аспіранти схвалюють кроки, зроблені на шляху до її майбутнього членства в НАТО, і підтримують Україну в її прагненні стати членом альянсу щойно це дозволять безпекові умови", - також ідеться в тексті документа.

Підписанти також наголосили на твердій прихильності притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, пов'язані з російською агресією, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань, а також судового переслідування на національному чи міжнародному рівні, зокрема через роботу Офісу генерального прокурора України та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного та справедливого розслідування обвинувачення у воєнних злочинах.

Учасники саміту домовилися співпрацювати та зосередити зусилля на поверненні українських дітей, які були примусово депортовані.

Крім того, підписанти зобов'язалися посилити спільні зусилля в боротьбі з дезінформацією та залишатися відданими боротьбі з гібридною війною і викликами кібербезпеки, сприяючи стабільності та безпеці міжнародної спільноти.

"Сьогодні в Тирані ми підтвердили нашу солідарність і підтримку України, висловили наше зобов'язання брати участь у повоєнному відновленні та реконструкції України, щоб дати можливість українському народу відбудувати свою країну, залучаючи всіх відповідних партнерів, включно з приватними компаніями та міжнародними фінансовими установами, з метою забезпечення фінансової підтримки, інвестицій та знань, необхідних для забезпечення процвітаючого майбутнього для України", - наголошується в декларації.

Країни-підписанти також наголосили на важливості розмінування України як вирішального початкового кроку на шляху до безпечного повернення людей і відновлення економічної та сільськогосподарської діяльності.