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14:48 28.02.2024

УІК запустив інтерактивну карту книжкової екосистеми України

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УІК запустив інтерактивну карту книжкової екосистеми України

Український інститут книги (УІК) запустив інтерактивну карту книжкової екосистеми України.

"Набуття звички читання як щоденної практики є вкрай важливим завданням державної політики України, адже це впливатиме не лише на формування читацької грамотності та якість здобуття освіти, а також на розвиток критичного мислення, самореалізацію українців та розвиток людського потенціалу загалом", - ідеться в повідомленні пресслужби УІК.

Зазначається, що інтерактивна мапа книжкової екосистеми України, яку презентуватиме Український інститут книги, сприятиме популяризації читання та наблизить книгу до українського читача.

Згідно з повідомленням, інтерактивна мапа - це зручний і корисний інструмент, що містить багато інформації про місця та події, які потрібні читацькій аудиторії.

"У першому шарі зібрана інформація про книгарні України. Найближчим часом ми додамо шари з літературними музеями та книжковими фестивалями", - зазначили у відомстві.

У УІК повідомили, що на сьогодні на карті відмічено 447 книжкових магазинів, а з самою картою можна ознайомитись за посиланням. 

 

Теги: #карта #книжки #магазини #уік

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