Суд засудив ексчиновницю Мінагрополітики до 8 років ув'язнення за хабар у $150 тис.

Колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишній начальниці відділу Міністерства аграрної політики та продовольства України, викритій у серпні 2016 року на одержанні $150 тис. неправомірної вигоди від підприємця за погодження ліквідаційної маси під час проведення процедури банкрутства.

"Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та визнав зазначену особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. За вироком суду їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім позбавлення волі, експосадовицю позбавлено права обіймати посади в державних органах, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на три роки. Також було конфісковано частину належного їй на праві власності майна - земельну ділянку площею 0,12 га, розташовану в Бородянському районі Київської області, й автомобіль Mitsubishi Outlander.

Вирок Вищого антикорупційного суду набуває законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС.