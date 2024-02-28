Ворог уночі обстріляв п'ять громад Сумської області
Російські війська вночі обстріляли п'ять громад Сумської області, повідомляє Сумська ОВА.
"Вночі та вранці росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 44 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілу зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.
За інформацією ОВА, артилерійського обстрілу зазнали Краснопільська (11 вибухів) і Великописарівська (3 вибухи) громади.
Під мінометний вогонь потрапили Середино-Будська (23 міни), Есманьська (6 вибухів) і Юнаківська (1 вибух) громади.